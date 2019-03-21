Найем о "списке Йованович": Луценко должен был инициировать дело

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутат Мустафа Найем направил генпрокурору Юрию Луценко депутатское обращение с просьбой обнародовать список лиц, которых, по словам Луценко, его призвала "не преследовать" посол США в Украине Мари Йованович. Об этом Найем написал в своем Facebook.

По мнению депутата, если генпрокурор сказал правду, и посол действительно передала ему "список неприкасаемых", то поступок Йованович подпадает под действие ст. 343 УК в части "вмешательства в деятельность сотрудника правоохранительного органа".

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Найем отмечает, что в таком случае Луценко обязан был обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, а также добиваться выдворения посла из страны.

"И на самом деле, неизвестно, может Юрий Луценко именно так и поступил. Направил ему обращение с просьбой предоставить соответствующую информацию. А заодно, передать копию списка Мари Йованович", - написал Найем.

"Я думаю, мы имеем право знать, кого "крышует" посольство США и что делает Генпрокурор, чтоб противостоять этому давлению", - добавил он.

Вчера стало известно, что генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в интервью американскому телеканалу Hill.TV о том, что Йованович во время их первой встречи якобы предоставила ему список лиц, которых ГПУ не должна преследовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила корреспонденту LIGA.net, что в письменном виде списка не существует, Йованович якобы озвучила фамилии устно.

В Госдепартаменте США телеканалу сообщили, что заявление Луценко – "откровенная фальсификация".

В посольстве США в Украине также опровергли заявление украинского генпрокурора.