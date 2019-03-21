ЦПК: Луценко мстит послу США Йованович за Холодницкого

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк считает, что цель заявления генпрокурора Юрия Луценко о том, что посол США Мари Йованович якобы требовала от него не преследовать определенных лиц, - убрать Йованович с должности из-за ее позиции по главе САП Назару Холодницкому и отсутствию сотрудничества с ГПУ. Об этом Каленюк сказала в комментарии Hromadske.

"Цель - убрать посла с должности, цель - отомстить Мари Йованович. Я напомню, что несколько дней назад Мари Йованович сделала сильные заявления с критикой Генеральной прокуратуры, Йованович требовала уволить Холодницкого", - сказала Каленюк.

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По ее словам, после назначения Йованович на должность посла американское диппредставительство прекратило любое сотрудничество с ГПУ.

Также Каленюк сказала, что у Луценко были проблемы с визой в США, "и ему это не нравится".

По мнению директора ЦПК, такое заявление Луценко имеет все признаки государственной измены.

Заявление Луценко о расследовании ГПУ "украинского вмешательства" в американские выборы, считает Каленюк, "играет на руку Трампу", который не признает российского вмешательства в выборы.

Вчера стало известно, что генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в интервью американскому телеканалу Hill.TV о том, что Йованович во время их первой встречи якобы предоставила ему список лиц, которых ГПУ не должна преследовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила корреспонденту LIGA.net, что в письменном виде списка не существует, Йованович якобы озвучила фамилии устно.

В посольстве США в Украине опровергли заявление генпрокурора.

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