Портнов заявил, что на Прямом обыски. В ГБР и на канале отрицают

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Бывший замглавы АП Андрей Портнов заявил, что в офисе телеканала Прямой ГБР проводит санкционированную судом выемку документов. В самом ГБР корреспонденту LIGA.net эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Информацию об обыске не подтверждает журналист Тарас Березовец, который работает на Прямом.

"Ребята, не ведитесь на фейк. Никакой выемки документов на Прямом ГБР не проводит. Но на канал идет целенаправленная атака со стороны Офиса президента и его главы Андрея Богдана", - написал он в Facebook.

Сообщение Березовца опубликовано также на официальном сайте телеканала.

В Telegram журналист добавил, что "приезжали в "Парус" (офисный центр, где располагается Прямой, - ред.) представители ГБР, к ним спустился юрист Прямого и отдал бухгалтерские документы, которые и так есть в Налоговой, никаких изъятий, никаких обысков".

В пресс-службе ГБР корреспонденту LIGA.net сказали: "Мы пока ничего не комментируем. Если следствие даст нам информацию, будет официальное сообщение".

Непосредственно Портнов сообщил, что выемка документов якобы проходит по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию.

"Друзья, хорошие новости с телеканала Порошенко Прямой. Там сейчас проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию. Не переключайтесь", - сообщил Портнов в Facebook.