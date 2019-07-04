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04.07.2019, 21:29

Посла Венгрии вызвали в МИД из-за высказываний Сийярто

Посла Венгрии вызвали в МИД из-за высказываний Сийярто - Фото
Фото: facebook.com/UkraineMFA

Глава венгерского МИД в очередной раз заявил о нарушении прав венгров из-за принятого в Украине закона об образовании

Министерство иностранных дел вызвало на беседу посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто из-за недавних высказываний венгерского главы МИД Петера Сийярто в рамках международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МИД.

Во время беседы временный и.о. министра Егор Божок подчеркнул, что у украинской стороны вызвали удивление последние высказывания Сийярто, которые не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договоренностям.

Божок напомнил, что во время его визита в мае в Будапешт украинская сторона инициировала разработку алгоритма урегулирования неконструктивных вопросов в украинском-венгерских отношениях. Ответ на свои предложения украинская сторона пока не получила, добавил Божок.

По сообщениям СМИ, Сийярто в Канаде в очередной раз повторил свои слова о якобы "нарушении прав венгерского общества" из-за принятого в Украине закона об образовании.

Венгерско-украинские отношения в очередной раз обострились после того, как Верховная Рада Украины приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В Венгрии негативно отреагировали на принятие этого закона.

17 мая МИД Венгрии выразило надежду, что с избранным президентом Владимиром Зеленским "смогут решиться проблемные вопросы" венгерского нацменьшинства в Украине.

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Теги: Венгрия, Петер Сийярто, языковой закон
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