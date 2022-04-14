Послали вслед за кораблем. Россия лишилась членства в нескольких органах ООН – Кислица

Россию не переизбрали в несколько вспомогательных органов Организации объединенных наций. Об этом написал в Twitter постпредставитель Украины в ООН Сергей Кислица.

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В результате тайных голосований на заседании Экономического и социального совета (ЭКОСОР) при избрании новых членов на выборах в разные вспомогательные органы ООН, Россия не смогла продолжить свое членство в нескольких из них.

"Сегодняшние выборы органы ЭКОСОС послали российский корабль на …", – написал Кислица.

В частности, Россия больше не является членом Постоянного форума коренных народов, не прошла в Комитет ООН по неправительственным организациям, а также в исполнительные бюро детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и ООН-Женщины.

Вместо России в Постоянный форум коренных народов подавляющим большинством голосов избрали Украину, которую будет представлять представитель крымскотатарского народа Сулейман Мамутов – сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Наталия Медведева

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