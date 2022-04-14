UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Послали вслед за кораблем. Россия лишилась членства в нескольких органах ООН – Кислица

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 05:06
Послали вслед за кораблем. Россия лишилась членства в нескольких органах ООН – Кислица - Фото
Сергей Кислица (Фото - скриншот из видео)

Россию не переизбрали в несколько вспомогательных органов Организации объединенных наций. Об этом написал в Twitter постпредставитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В результате тайных голосований на заседании Экономического и социального совета (ЭКОСОР) при избрании новых членов на выборах в разные вспомогательные органы ООН, Россия не смогла продолжить свое членство в нескольких из них.

"Сегодняшние выборы органы ЭКОСОС послали российский корабль на …", – написал Кислица.

В частности, Россия больше не является членом Постоянного форума коренных народов, не прошла в Комитет ООН по неправительственным организациям, а также в исполнительные бюро детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и ООН-Женщины.

Вместо России в Постоянный форум коренных народов подавляющим большинством голосов избрали Украину, которую будет представлять представитель крымскотатарского народа Сулейман Мамутов – сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Читайте также: Генассамблея ООН остановила участие РФ в Совете по правам человека. Как голосовали страны

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Кислица ООН Сулейман Мамутов крымские татары
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 