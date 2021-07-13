"После достижений Китая и России". Германия запустила свой космический военный штаб

Вооруженные силы Германии ввели в эксплуатацию собственный космический центр, задачей которого является защита немецких военных спутников, находящихся на орбите, отслеживание космического мусора и разведка действий других государств в космосе. Об этом пишет DW.

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Сообщается, что размещен космический центр на базе в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия на западе страны.

По информации Reuters, на фоне растущей обеспокоенности из-за военных достижений России и Китая в космосе Германия также создала космическое командование.

"Военные источники считают, что Россия и Китай способны вести войну в космосе и наносить серьезный урон даже очень продвинутым противникам", – пишут журналисты. Министр обороны страны Аннагрет Крамп-Карренбауэр заявила, что "космос стал критически важной инфраструктурой".

Помимо ФРГ военные космические штабы уже имеются в США, Великобритании и Франции.

18 декабря 2019-го Конгресс США одобрил создание космических войск, законопроект вошел в оборонный бюджет США на 2020 год.

Позже Япония заявила о намерении создать свои космические войска.

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Станислав Стороженко

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