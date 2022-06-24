UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

После начала большой войны в Украине немецкие военные стали чаще отказываться от службы

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 22:59
После начала большой войны в Украине немецкие военные стали чаще отказываться от службы - Фото
Фото: EPA

С января по 2 июня поступило 533 заявления немецких военных об отказе от службы по убеждениям, сообщает Spiegel. По официальной информации, это более чем в два раза больше, чем годом ранее, когда было получено 209 заявлений.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

528 заявлений поступили от действующих военных и резервистов. Отказники часто мотивировали свое решение тем, что "не ожидали военного конфликта".

  • Как известно, в Интернациональном легионе ВСУ воюют, в том числе, и граждане Германии. Один из них в начале месяца погиб, защищая Украину.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война бундесвер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 