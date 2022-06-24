После начала большой войны в Украине немецкие военные стали чаще отказываться от службы

С января по 2 июня поступило 533 заявления немецких военных об отказе от службы по убеждениям, сообщает Spiegel. По официальной информации, это более чем в два раза больше, чем годом ранее, когда было получено 209 заявлений.

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528 заявлений поступили от действующих военных и резервистов. Отказники часто мотивировали свое решение тем, что "не ожидали военного конфликта".

Как известно, в Интернациональном легионе ВСУ воюют, в том числе, и граждане Германии. Один из них в начале месяца погиб, защищая Украину.

Вадим Ребрина

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