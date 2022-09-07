После операции СБУ Зеленский лишил гражданства четырех контрабандистов из списка СНБО

Президент Владимир Зеленский заявил, что лишил украинского гражданства контрабандистов из санкционного списка Совета нацбезопасности и обороны, у которых также есть российские и румынские документы. Об этом он сказал во время вечернего видеообращения.

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Зеленский рассказал о проведении сегодня Службой безопасности Украины важной операции, касающейся деятельности некоторых подсанкционных лиц на территории Украины.

"Я неоднократно подчеркивал: контрабандистам и криминальным сетям в Украине места не будет. Кажется, некоторые из них не поняли. Что же, поймут", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что чиновники таможни, которые помогали контрабандистам, отстранены, а те из подсанкционных лиц, у которых еще и обнаружили иностранное гражданство – российское и румынское – теперь лишены украинских паспортов.

Зеленский подчеркнул, что принял решение о прекращении украинского гражданства для этих лиц на основании предложения СБУ и в рамках действующего законодательства.

Ранее сегодня СБУ заявила об отстранении от должностей 24 таможенников из-за связи с контрабандистами из санкционного списка СНБО, у трех из которых при обысках был найден российский паспорт, у одного – румынский.

В апреле 2021 года вступило в силу решение СНБО о санкциях против нескольких десятков человек, которых власти считают контрабандистами.

Тогда же был внесен законопроект о криминализации контрабанды.

Полгода спустя после введения санкций секретарь СНБО Алексей Данилов признал, что санкции против контрабандистов не смогли прекратить незаконное перемещение товаров через границу.

Оксана Житнюк

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