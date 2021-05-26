После просьбы мэра. Зеленский ввел в Славянске военно-гражданскую администрацию

Президент Владимир Зеленский создает в Славянске военно-гражданскую администрацию. Указ опубликован на сайте президента.

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Командующему объединенных сил Сергею Наеву и главе Донецкой областной госадминистрации Павлу Кириленко поручено провести все необходимые мероприятия.

14 апреля 2021 года мэр Славянска Вадим Лях обратился к Кириленко с предложением ввести в Славянске военно-граджанскую администрацию и назначить внеочередные местные выборы. Причиной Лях назвал саботаж его работы со стороны горсовета Славянска.

СПРАВКА. Военно-граданские администрации – временный госорган в составе Антитеррористического центра при СБУ или Объединенного оперативного штаба ВСУ в районе противодействия российской агрессии. Создаются в населенных пунктах, где органы самоуправления не выполняют свои полномочия. Формируются из военнослужащих и сотрудников, работающихпо договору, выполняют функции местной власти.

В ноябре 2020 года Лях выиграл выборы мэра Славянска. Его основным соперником был кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов, ратующий за восстановление экономических взаимоотношений с Россией и известный своими высказываниями о языковом скандале, случившемся в маршрутке Славянска.

Денис Юдин

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