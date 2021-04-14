Мэр Славянска призвал ввести военно-гражданскую администрацию из-за "саботажа" депутатов

Мэр Славянска Вадим Лях выступил за временное введение в городе военно-гражданской администрации и назначении внеочередных местных выборов. Об этом Лях сообщил в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале Славянского горсовета.

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Как сказал Лях, с таким предложением 14 апреля он письменно обратился к председателю Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павлу Кириленко, и зачитал свою просьбу в видеообращении.

"Учитывая систематическое невыполнение депутатами Славянского городского совета восьмого созыва требований закона о статусе депутатов местных советов, закона о местном самоуправлении, Бюджетного кодекса, я принял решение обратиться к избирателям с инициативой досрочного прекращения полномочий Славянского городского совета, как таковой, не решает вопросов, отнесенных к ее компетенции", – заявил Лях.

Обращаясь к Кириленко, он попросил его рассмотреть вопрос о возможности временного введения на территории Славянска военно-гражданской администрации до решения вопроса досрочного прекращения полномочий действующего горсовета и назначения внеочередных выборов.

Лях объяснил, что в горсовете последние пять месяцев постоянно "идет саботаж" его работы. По его словам, речь идет о депутатах Славянского горсовета трех фракций: Наш край, ОПЗЖ, За мир и развитие.

Он отметил, что в Славянске из-за разногласий между депутатами до сих пор не принят бюджет города на 2021 год.

В ноябре 2020 года Вадим Лях выиграл выборы мэра Славянска. Его основным соперником был кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов, ратующий за восстановление экономических взаимоотношений с Россией и известный своими высказываниями о языковом скандале, случившемся в маршрутке Славянска.

Наталия Медведева

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