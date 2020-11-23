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Выборы в Славянске. Пророссийский кандидат от Медведчука не стал мэром: Лях победил

23.11.2020, 12:00
Выборы в Славянске. Пророссийский кандидат от Медведчука не стал мэром: Лях победил - Фото
Вадим Лях (источник - facebook.com_Vadymlyakh)

Действующий мэр Славянска смог продлить себе полномочия еще на один срок

Новым мэром Славянска стал кандидат от оппозиционного блока и действующий городской голова Вадим Лях. Видеострим с оглашением результатов территориальной избирательный комиссией выложил в Facebook активист Василий Хоменко.

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Подтвердил это на своей странице в Facebook и сам новоизбранный голова. "Теперь официально! ТИК подписан итоговый протокол с результатами выборов. За меня проголосовали 16 811 жителей Славянска (60,87% принявших участие в выборах). Спасибо вам за доверие и поддержку", – прокоментировал Лях результаты голосования.

Его основным соперником был кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов, ратующий за восстановление экономических взаимоотношений с Россией и известный своими высказываниями о языковом скандале, случившемся в маршрутке Славянска.

Вместе с тем, примечательно, что оба кандидата проходят в базе Миротворец как "пособники террористов и российских оккупантов", которые в 2014 году голосовали за создание "Славянской народной дружины" и проведение "референдума о независимости ДНР".

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Дарья Мостовая
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