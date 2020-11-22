В Днепре, Львове и еще девяти городах проходят выборы мэра
Сегодня в 11 городах выбирают мэров – в выборах смогут принять участие около 2,7 млн избирателей. Результаты опубликуют до 27 ноября включительно
22 ноября в 11 городах Украины проходит второй тур выборов мэра. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
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Выборы проходят в следующих городах:
ДНЕПР - кандидаты на должность – Загид Краснов (партия Гражданская сила) и действующий мэр Борис Филатов (Пропозиция)
НИКОПОЛЬ - Руслан Олейник (Слуга народа) и Александр Саюк (За будущее)
СЛАВЯНСК - Вадим Лях (Оппоблок) и Павел Придворов (ОПЗЖ)
УЖГОРОД - Богдан Андреев (самовыдвиженец) и Виктор Щадей (СН)
БЕРДЯНСК - Валерий Баранов (За будущее) и Александр Свидло (ОПЗЖ)
ДРОГОБЫЧ - Андрей Веселый (самовыдвиженец) и Тарас Кучма (самовыдвиженец)
ЛЬВОВ - Андрей Садовый (Самопомич) и Олег Синютка (Евросолидарность)
НИКОЛАЕВ - Александр Сенкевич (Пропозиция) и Владислав Чайка (ОПЗЖ)
ПОЛТАВА - Сергей Иващенко (СН) и Александр Мамай (За будущее)
РОВНО - Александр Третьяк (Евросолидарность) и Виктор Шаркизян (Ровно вместе)
ЧЕРКАССЫ - Анатолий Бондаренко (За будущее) и Виктор Евпак (Голос).
Во втором туре выборов городского головы смогут принять участие около 2,7 млн избирателей. Результаты голосования должны быть обнародованы до 27 ноября включительно.
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