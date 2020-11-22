В Днепре, Львове и еще девяти городах проходят выборы мэра

Сегодня в 11 городах выбирают мэров – в выборах смогут принять участие около 2,7 млн избирателей. Результаты опубликуют до 27 ноября включительно

22 ноября в 11 городах Украины проходит второй тур выборов мэра. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Выборы проходят в следующих городах:

ДНЕПР - кандидаты на должность – Загид Краснов (партия Гражданская сила) и действующий мэр Борис Филатов (Пропозиция)

НИКОПОЛЬ - Руслан Олейник (Слуга народа) и Александр Саюк (За будущее)

СЛАВЯНСК - Вадим Лях (Оппоблок) и Павел Придворов (ОПЗЖ)

УЖГОРОД - Богдан Андреев (самовыдвиженец) и Виктор Щадей (СН)

БЕРДЯНСК - Валерий Баранов (За будущее) и Александр Свидло (ОПЗЖ)

ДРОГОБЫЧ - Андрей Веселый (самовыдвиженец) и Тарас Кучма (самовыдвиженец)

ЛЬВОВ - Андрей Садовый (Самопомич) и Олег Синютка (Евросолидарность)

НИКОЛАЕВ - Александр Сенкевич (Пропозиция) и Владислав Чайка (ОПЗЖ)

ПОЛТАВА - Сергей Иващенко (СН) и Александр Мамай (За будущее)

РОВНО - Александр Третьяк (Евросолидарность) и Виктор Шаркизян (Ровно вместе)

ЧЕРКАССЫ - Анатолий Бондаренко (За будущее) и Виктор Евпак (Голос).

Во втором туре выборов городского головы смогут принять участие около 2,7 млн избирателей. Результаты голосования должны быть обнародованы до 27 ноября включительно.

Читайте также: Местные выборы кардинально изменили Украину. Вот шесть главных выводов

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.