В Славянске люди фотографируются возле избирательных урн – хотят выиграть iPhone 12

Организаторы конкурса хотят поднять явку во втором туре выборов мэра в Славянске

В Славянске Донецкой области проходит второй тур выборов мэра. Накануне дня голосования общественная организация Платформа инициатив Теплица объявила розыгрыш iPhone 12 – нужно сделать селфи около избирательной урны и разместить фото в соцсети. Об этом сообщает общественная сеть Опора.

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В объявлении уточняется, что фото нужно сделать без бюллетеня. Розыгрыш iPhone 12 пройдет в понедельник.

"Донецкая область показала самую низкую явку на местных выборах. Будет обидно, если судьбу города определит не большинство славянцев, а только 15%", – объясняют мотивацию организаторы конкурса.

В конкурсе могут принять участие жители города возрастом от 18 до 45 лет. Возрастные ограничения объясняют необходимостью поднять посещаемость выборов среди молодежи. Селфи выкладывают в соцсетях с хэштегом #Славянсквыбирает.

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Владислав Сердюк

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