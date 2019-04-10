После Самопопощи. Соболев хочет создать свою партию

Егор Соболев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутат Егор Соболев намерен создать собственную политическую силу. Об этом он сообщил корреспонденту LIGA.net.

"Отбор в партию должен проходить через открытый конкурс. Член партии должен быть принципиальным и действенным", - рассказал он.

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О своем решении выйти из Самопомощи Соболев говорил только главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину и активистке из Одессы (ее фамилию он не назвал).

Сейчас Соболев намерен обсудить свою идею с людьми, которых он видит в рядах этой партии. Депутат хочет, что его инициативу поддержал Семен Семенченко, который также заявил о выходе из партии Самопомощь. "Я думаю, он присоединится к новой политической силе. Я бы этого хотел", - сообщил Соболев.

Ранее сегодня пресс-служба Самопомощи сообщила о выходе Соболева и Семенченко.

Вчера лидер Самопомощи Андрей Садовый заявил о намерении нескольких депутатов выйти из партии.