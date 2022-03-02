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После столкновения с ВСУ оккупанты бросили неповрежденную технику и боеприпасы – фото

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 12:06
После столкновения с ВСУ оккупанты бросили неповрежденную технику и боеприпасы – фото - Фото
Фото - Facebook 128 Закарпатськая бригада - Закарпатський легион

После боевого столкновения с 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригадой – Закарпатский легион – россияне бежали, бросив неповрежденные танки, БТРы и грузовики с боеприпасами. Об этом бригада сообщает в Facebook.

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Сообщается, что трофеями наших военных стали два танка, два БТР и три грузовика с боеприпасами.

"Теперь трофейная техника будет служить Вооруженным Силам Украины и будет работать против бывших хозяев", – пишут военные.

Фото – Facebook 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада – Закарпатський легіон

Фото – Facebook 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада – Закарпатський легіон

Фото – Facebook 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада – Закарпатський легіон

Фото – Facebook 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада – Закарпатський легіон

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Сергей Бережной
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