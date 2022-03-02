После столкновения с ВСУ оккупанты бросили неповрежденную технику и боеприпасы – фото

После боевого столкновения с 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригадой – Закарпатский легион – россияне бежали, бросив неповрежденные танки, БТРы и грузовики с боеприпасами. Об этом бригада сообщает в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что трофеями наших военных стали два танка, два БТР и три грузовика с боеприпасами.



"Теперь трофейная техника будет служить Вооруженным Силам Украины и будет работать против бывших хозяев", – пишут военные.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.