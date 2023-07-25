После удара РФ по Рени Румыния решила присоединиться к декларации G7 о поддержке Украины

Румыния решила присоединиться к декларации G7 о поддержке Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Румынии.

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О соответствующем решении Бухареста стало известно в тот же день, когда Россия нанесла удар по порту Рени, который находится в 300 метрах от границы с членом НАТО в Румынии.

Сообщается, что о решении Румынии присоединиться к декларации G7 о поддержке Украины, представленной на полях саммита НАТО в Вильнюсе, рассказала глава МИД страны Луминица Одобеску в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как отмечается, главы румынской и американской дипломатии обсудили последние события на Черном море, в том числе последствия решения России приостановить участие в Черноморской инициативе по экспорту зерна.

Министр иностранных дел Румынии и госсекретарь США договорились поддерживать тесную координацию на двустороннем и евроатлантическом уровнях, а также с партнерами-единомышленниками с целью дальнейшей надежной поддержки Украины в долгосрочной перспективе, в том числе в части экспорта сельскохозяйственной продукции.

Одобеску представила меры, уже принятые Румынией, а также меры, рассматриваемые в краткосрочной и среднесрочной перспективе для поддержки транзитных мощностей для сельскохозяйственной продукции из Украины.

СПРАВКА. Декларация G7 о поддержке Украины – рамочный документ, который содержит положения Kyiv Security Compact о гарантиях безопасности, разработанных группой Расмуссена-Ермака. Конкретика должна появиться в двусторонних соглашениях по безопасности со странами, присоединяться могут и государства вне G7. Эти гарантии будут действовать на пути в НАТО и включать три компонента: 1) для сдерживания агрессии – поставки Украине оружия, поддержка в развитии ОПК, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности; 2) в случае новой агрессии – консультации, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину необходимым; 3) поддержку в привлечении РФ к ответственности.

Ночью 24 июля в результате российской атаки в порту Рени были разрушены три склада с зерном. Также взрывной волной повреждены окна построек и сооружений на предприятии.

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