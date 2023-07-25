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Після удару РФ по Рені Румунія вирішила приєднатися до декларації G7 про підтримку України

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25.07.2023, 13:32
Після удару РФ по Рені Румунія вирішила приєднатися до декларації G7 про підтримку України - Фото
Лумініца Одобеску (Фото: EPA)

Румунія вирішила приєднатися до декларації G7 щодо підтримки України. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Румунії.

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Про відповідне рішення Бухареста стало відомо того ж дня, коли Росія завдала удару по порту Рені, що розташований за 300 метрів від кордону з членом НАТО в Румунії.

Повідомляється, що про рішення Румунії приєднатися до декларації G7 про підтримку України, подану на полях саміту НАТО у Вільнюсі, розповіла глава МЗС країни Лумініца Одобеску у телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Як зазначається, глави румунської та американської дипломатії обговорили останні події на Чорному морі, зокрема наслідки рішення Росії призупинити участь у Чорноморській ініціативі щодо експорту зерна.

Міністр закордонних справ Румунії та держсекретар США домовилися підтримувати тісну координацію на двосторонньому та євроатлантичному рівнях, а також з партнерами-однодумцями з метою подальшої надійної підтримки України у довгостроковій перспективі, зокрема щодо експорту сільськогосподарської продукції.

Одобеску представила заходи, які вже вжито Румунією, а також заходи, що розглядаються в короткостроковій та середньостроковій перспективі для підтримки транзитних потужностей для сільськогосподарської продукції з України.

ДОВІДКА. Декларація G7 про підтримку України – рамковий документ, що містить положення Kyiv Security Compact щодо гарантій безпеки, розроблених групою Расмуссена-Єрмака. Конкретика має з'явитися у двосторонніх угодах щодо безпеки з країнами, приєднуватись можуть і держави поза G7.

Ці гарантії діятимуть на шляху до НАТО і передбачатимуть три компоненти: 1) для стримування агресії – постачання Україні зброї, підтримка у розвитку ОПК, співпраця в галузі розвідки та кібербезпеки; 2) у разі нової агресії – консультації, щоб якнайшвидше забезпечити Україну необхідним; 3) підтримку у притягненні РФ до відповідальності.

Наталія Медведєва
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