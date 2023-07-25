Після удару РФ по Рені Румунія вирішила приєднатися до декларації G7 про підтримку України
Румунія вирішила приєднатися до декларації G7 щодо підтримки України. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Румунії.
Про відповідне рішення Бухареста стало відомо того ж дня, коли Росія завдала удару по порту Рені, що розташований за 300 метрів від кордону з членом НАТО в Румунії.
Повідомляється, що про рішення Румунії приєднатися до декларації G7 про підтримку України, подану на полях саміту НАТО у Вільнюсі, розповіла глава МЗС країни Лумініца Одобеску у телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Як зазначається, глави румунської та американської дипломатії обговорили останні події на Чорному морі, зокрема наслідки рішення Росії призупинити участь у Чорноморській ініціативі щодо експорту зерна.
Міністр закордонних справ Румунії та держсекретар США домовилися підтримувати тісну координацію на двосторонньому та євроатлантичному рівнях, а також з партнерами-однодумцями з метою подальшої надійної підтримки України у довгостроковій перспективі, зокрема щодо експорту сільськогосподарської продукції.
Одобеску представила заходи, які вже вжито Румунією, а також заходи, що розглядаються в короткостроковій та середньостроковій перспективі для підтримки транзитних потужностей для сільськогосподарської продукції з України.
ДОВІДКА. Декларація G7 про підтримку України – рамковий документ, що містить положення Kyiv Security Compact щодо гарантій безпеки, розроблених групою Расмуссена-Єрмака. Конкретика має з'явитися у двосторонніх угодах щодо безпеки з країнами, приєднуватись можуть і держави поза G7.
Ці гарантії діятимуть на шляху до НАТО і передбачатимуть три компоненти: 1) для стримування агресії – постачання Україні зброї, підтримка у розвитку ОПК, співпраця в галузі розвідки та кібербезпеки; 2) у разі нової агресії – консультації, щоб якнайшвидше забезпечити Україну необхідним; 3) підтримку у притягненні РФ до відповідальності.
- Вночі 24 липня внаслідок російської атаки в порту Рені було зруйновано три склади з зерном. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівель та споруд на підприємстві.
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