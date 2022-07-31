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После ударов ВСУ россияне уходят из двух поселков под Запорожьем и минируют дороги – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 14:40
После ударов ВСУ россияне уходят из двух поселков под Запорожьем и минируют дороги – ГУР - Фото
Российские оккупанты в Мелитополе (Фото: EPA)

Российские оккупанты отводят личный состав с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области и минируют подъездные дороги. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ГУР, после ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месторасположению сил оккупантов возле Верхнего Токмака и Черниговки Запорожской области россияне отвели личный состав и технику на другие позиции.

ГУР сообщает, что около 40 раненых россиян были доставлены в госпиталь в Пологах.

Из Черниговки подразделения оккупантов выведены практически в полном составе, и сейчас вблизи населенного пункта остаются только несколько блокпостов и не более 100 военных РФ. Остальные оккупанты, по данным разведки, вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск.

При этом, отмечают в ГУР, при выходе из населенных пунктов оккупанты пытались делать вид, что это плановая ротация.

"На самом же деле оккупанты намерены полностью покинуть поселок и начали минирование подъездных дорог", – сообщает разведка.

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Оксана Житнюк
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гур разведка Запорожье верхний токмак черниговка
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