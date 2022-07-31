Батальон "Тигр" и "непонятные силы". РФ тянет в Украину, вероятно, пушечное мясо – Гуменюк

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что сейчас россияне стягивают в Украину сомнительные резервы в качестве, скорее всего, "пушечного мяса", в том числе это батальон "Тигр". Об этом она сказала в эфире общенационального телемарафона.

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"Мы видим, что враг переформатирует [силы], пытается сделать какую-то рокировку своих сил. Мы готовы к адекватному ответу и понимаем, что нанесение тех поражение, который враг получил от нас в последние дни, его очень существенно подорвало – как физически, так и морально", – сказала Гуменюк.

Комментируя информацию о якобы нехватке резервов у россиян, Гуменюк сказала, что сейчас РФ подтягивает "совсем непонятные силы" – в частности, подразделение "Тигр" (батальон "Тигр" формируют в Приморском крае РФ и позиционируют его как "добровольческий", – ред.).

"Выискиваются резервы в социально неблагонадежных группах... Собирается тот потенциал, смысл которого, скорее всего, просто быть пушечным мясом. Но, в любом случае, мы готовимся к любым сценариям", – сказала Гуменюк, добавив, что врага нельзя недооценивать.

Комментируя заявление РФ о том, что ВСУ якобы атаковали одну из воинских частей РФ во временно оккупированном Севастополе, Гуменюк подчеркнула, что украинские силы не атакуют другие государства, не ведут борьбу с мирным населением и не бьют по гражданским объектам.

"Все, что мы делаем, – это освобождаем оккупированные территории. Я напомню, что Крым – это Украина. Наши средства, которыми мы можем попадать, используются только для того, чтобы поражать военные объекты. Если кого-то это беспокоит и выносит моральное состояние за границы реального, – это только на пользу тому контрнаступлению [ВСУ], которое должно быть", – сказала она.

Сегодня российские оккупанты заявили, что по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе якобы был нанесен удар. Якобы из-за этого в городе решили отменить все праздничные мероприятия по случаю дня флота России.

ВМС Украины заявили, что на самом деле оккупанты опасаются ВСУ и придумали повод отменить "праздник", "чтобы в который раз не опозориться перед всем миром".

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Оксана Житнюк

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