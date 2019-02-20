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20.02.2019, 23:17

Последний оплот ИГ в Сирии: большинство гражданских эвакуированы

Последний оплот ИГ в Сирии: большинство гражданских эвакуированы - Фото
Жители Багуза (фото - EPA)

Сегодня из Багуза вывезли около 2 тысяч человек

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Большинство мирных жителей покинули последний оплот исламистов в Сирии - городок Багуз. Об этом сообщает Голос Америки. 

Спикер Сирийских демократических сил Мустафа Бали рассказал об успешной эвакуации сотен мирных жителей Багуза, включая женщин и детей. По словам очевидцев, гражданские покинули Багуз в составе конвоя, который состоял из примерно десяти грузовиков. По меньшей мере в двух грузовиках очевидцы видели сдавшихся в плен боевиков ИГ.

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По предварительным оценкам, сегодня, 20 февраля, из населенного пункта вывезли около 2 тысяч человек. В Багузе осталась еще примерно тысяча человек. Все они являются боевиками ИГ или членами их семей, и большинство из них – граждане Ирака.

Эвакуация гражданского населения из Багуза продолжается.

Вчера ООН выразила обеспокоенность судьбой около 200 семей, которые, по данным организации, оказались в ловушке в Багузе.

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Теги: багуз, Сирия, исламское государство
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