Последний оплот ИГ в Сирии: большинство гражданских эвакуированы

Большинство мирных жителей покинули последний оплот исламистов в Сирии - городок Багуз. Об этом сообщает Голос Америки.
Спикер Сирийских демократических сил Мустафа Бали рассказал об успешной эвакуации сотен мирных жителей Багуза, включая женщин и детей. По словам очевидцев, гражданские покинули Багуз в составе конвоя, который состоял из примерно десяти грузовиков. По меньшей мере в двух грузовиках очевидцы видели сдавшихся в плен боевиков ИГ.
По предварительным оценкам, сегодня, 20 февраля, из населенного пункта вывезли около 2 тысяч человек. В Багузе осталась еще примерно тысяча человек. Все они являются боевиками ИГ или членами их семей, и большинство из них – граждане Ирака.
Эвакуация гражданского населения из Багуза продолжается.
Вчера ООН выразила обеспокоенность судьбой около 200 семей, которые, по данным организации, оказались в ловушке в Багузе.