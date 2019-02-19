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19.02.2019, 16:23

Боевики ИГ в Сирии заманили в ловушку 200 семей мирных жителей

Боевики ИГ в Сирии заманили в ловушку 200 семей мирных жителей - Фото
Фото: ЕРА

Боевики ИГ активно препятствовали уходу женщин и детей из последнего подконтрольного им населенного пункта

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ООН выразила обеспокоенность судьбой около 200 семей, которые, по данным организации, оказались в ловушке в последнем небольшом районе Сирии, который все еще контролируют боевики Исламского государства. Об этом сообщает ВВС.

По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, боевики ИГ активно препятствовали уходу женщин и детей из Багуза.

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Этот район также продолжает подвергаться интенсивной бомбардировке сил коалиции под руководством США и сирийских повстанцев.

Бачелет потребовала предоставить возможность мирным жителям безопасно покинуть территорию.

"Те, кто хочет остаться, также должны быть максимально защищены. Их не следует приносить в жертву идеологии, с одной стороны, или военной целесообразности - с другой", - добавила она.

"Если защита мирных жителей означает, что потребуется несколько дней, чтобы освободить последнюю часть территории, контролируемой ИГ, то пусть будет так", - заявила представитель ООН.

Сегодня в сирийском Идлибе, который контролирует группировка Исламское государство, произошел двойной теракт. В результате погибли десятки человек.

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Теги: Сирия, боевик, иг, терроризм
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