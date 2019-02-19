В Сирии двойной теракт: десятки погибших

Сирия

В сирийском Идлибе, который контролирует группировка "Исламское государство", произошел двойной теракт. Как сообщает SBS, в результате погибли десятки человек.

Сначала в центральной части города взорвался автомобиль. Когда на место происшествия прибыли "скорые", взорвался заминированный мотоцикл.

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По последним данным, погибли 24 человека, в том числе четверо детей. По меньшей мере 51 человек ранен.

Ранее сообщалось, что на востоке Сирии более трехсот боевиков ИГ попали в окружение курдских формирований Демократических сил Сирии. Исламисты отказываются сложить оружие и пытаются договориться с курдами о безопасном выходе из окружения.

Они просят организовать им коридор для прохода в Идлиб. Среди их требований - возможность прохода по этому коридору гражданских лиц, находящихся вместе с боевиками.