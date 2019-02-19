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19.02.2019, 00:01

300 боевиков ИГ окружены, но не сдаются - просят отпустить

300 боевиков ИГ окружены, но не сдаются - просят отпустить - Фото
Фото: EPA

Отпустили десять пленных курдов

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На востоке Сирии более трехсот боевиков террористической организации Исламское государство, попали в окружение курдских формирований Демократических сил Сирии (SDF). Исламисты отказываются сложить оружие и пытаются договориться с курдами о безопасном выходе из окружения. Об этом сообщили сирийские активисты и один источник информагентства AP, близкий к переговорам, передает Deutsche Welle.

По данным источника, исламисты просят организовать им коридор для прохода в неподконтрольную сирийскому правительству провинцию Идлиб. Среди их требований - возможность прохода по этому коридору гражданских лиц, находящихся вместе с боевиками.

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Исламское государство удерживат под своим контролем часть населенного пункта Багуз. Здесь боевики ИГ скрываются середи сотен мирных жителей и не позволяют гражданским оставить поселения.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, ранее боевики ИГ просили дать им возможность перебраться на территорию соседнего Ирака. Командование SDF им в этом отказало.

По информации наблюдателей, которые ссылаются на сеть собственных информаторов, накануне джихадисты освободили 10 курдских бойцов, которые находились в их плену.

17 февраля президент США Дональд Трамп обратился к союзникам в Европе с просьбой принять восемьсот боевиков террористической организации Исламское государство, захваченных американскими вооруженными силами в ходе операции в Сирии.

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Теги: Сирия, исламское государство, курды
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