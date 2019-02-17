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17.02.2019, 18:34

"Возьмите, а то мы их отпустим": Трамп отдает ЕС боевиков ИГ

"Возьмите, а то мы их отпустим": Трамп отдает ЕС боевиков ИГ - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

В ходе операции в Сирии США захватили в плен более 800 джихадистов

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Президент США Дональд Трамп обратился к союзникам в Европе с просьбой принять восемьсот боевиков террористической организации "Исламское государство", захваченных американскими вооруженными силами в ходе операции в Сирии. Об этом он написал в Twitter.

"США просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать более 800 боевиков ИГ, захваченных в Сирии, и отдать их под суд. Халифат вскоре падет. В противном случае не произойдет ничего хорошего - нам придется отпустить их на свободу", - сообщил Трампа.

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По его утверждению, Вашингтон не хотел бы, чтобы джихадисты наводнили Европу.

"Мы так много всего делаем и тратим столько ресурсов. Теперь пора другим подключиться и выполнить ту работу, которую они в состоянии осуществить", - резюмировал Трамп.

Он подтвердил, что Вооруженные силы США уходят из Сирии.

5 февраля сообщалось, что Сенат США подавляющим большинством проголосовал против планов президента Дональда Трампа, касающихся вывода американских войск из Сирии и Афганистана.

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Теги: дональд трамп, Сирия, боевики, исламское государство
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