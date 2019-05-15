Послы G7 обратились к Порошенко: Передайте власть плавно

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Послы стран Большой семерки встретились с действующим президентом Петром Порошенко и призвали его к плавной передаче власти его преемнику Владимиру Зеленскому. Об этом сообщается в Twitter французского председательства в G7 в группе поддержки Украины.

Во время встречи послы G7 также обсудили с Порошенко прогресс, осуществленный в сфере реформ при его президентстве. Они высоко оценили достижения Порошенко и обменялись с ним мнениями о прогрессе, который должен быть обеспечен в дальнейшем.

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Послы призвали действующего президента к плавной передачи власти, которая позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ.

14 мая Порошенко дал совет избранному главе государства Зеленскому: "Просто следуйте по пути, проложенному президентом Петром Порошенко". Действующий президент подчеркнул, что во время его каденции было проведено много нужных, но непопулярных реформ.