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15.05.2019, 21:24

Послы G7 обратились к Порошенко: Передайте власть плавно

Послы G7 обратились к Порошенко: Передайте власть плавно - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Плавная передача власти позволит Украине продолжить путь реформ

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Послы стран Большой семерки встретились с действующим президентом Петром Порошенко и призвали его к плавной передаче власти его преемнику Владимиру Зеленскому. Об этом сообщается в Twitter французского председательства в G7 в группе поддержки Украины.

Во время встречи послы G7 также обсудили с Порошенко прогресс, осуществленный в сфере реформ при его президентстве. Они высоко оценили достижения Порошенко и обменялись с ним мнениями о прогрессе, который должен быть обеспечен в дальнейшем.

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Послы призвали действующего президента к плавной передачи власти, которая позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ.

14 мая Порошенко дал совет избранному главе государства Зеленскому: "Просто следуйте по пути, проложенному президентом Петром Порошенко". Действующий президент подчеркнул, что во время его каденции было проведено много нужных, но непопулярных реформ.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, g7
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