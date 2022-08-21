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Посол ЕС о восьмом пакете санкций: Не могу сказать, когда и как, но он будет

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 21:06
Посол ЕС о восьмом пакете санкций: Не могу сказать, когда и как, но он будет - Фото
Фото: МИД Эстонии

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас уверен, что ЕС удастся договориться о введении восьмого пакета санкций против России. Об этом он сказал на пресс-конференции в воскресенье, пишет Укринформ.

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"Я не могу дать вам каких-либо деталей по этому поводу – сообщить, когда и как это произойдет, но я уверен в том, что этого стоит ожидать. И это будет", – сказал посол.

Он намекнул, что работа над восьмым пакетом может активизироваться по истечении периода отпусков.

"Думаю, сейчас нельзя сказать, что в Брюсселе период очень активной работы, но она продолжается, равно как и в государствах-членах, требующих больше санкций. Институты ЕС должны это учитывать, и они это делают", — сказал Маасикас.

  • 19 августа Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что планирует сделать официальное предложение Еврокомиссии о введении восьмого пакета санкций против России. Ключевым пунктом этого пакета могло бы стать закрытие Шенгенской зоны для граждан России, но пока такой шаг поддерживают только отдельные страны ЕС.
  • Седьмой пакет санкций Европейский Союз ввел 21 июля. Поскольку он в основном был направлен на закрытие лазеек для обхода введенных ранее ограничений, этот пакет прозвали "шестым с половиной".
  • Шестой пакет санкций с по-настоящему серьезным ограничением – нефтяным эмбарго – был введен в начале июня.

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Андрей Водяный
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