Посол ЕС о восьмом пакете санкций: Не могу сказать, когда и как, но он будет

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас уверен, что ЕС удастся договориться о введении восьмого пакета санкций против России. Об этом он сказал на пресс-конференции в воскресенье, пишет Укринформ.

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"Я не могу дать вам каких-либо деталей по этому поводу – сообщить, когда и как это произойдет, но я уверен в том, что этого стоит ожидать. И это будет", – сказал посол.

Он намекнул, что работа над восьмым пакетом может активизироваться по истечении периода отпусков.

"Думаю, сейчас нельзя сказать, что в Брюсселе период очень активной работы, но она продолжается, равно как и в государствах-членах, требующих больше санкций. Институты ЕС должны это учитывать, и они это делают", — сказал Маасикас.

19 августа Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что планирует сделать официальное предложение Еврокомиссии о введении восьмого пакета санкций против России. Ключевым пунктом этого пакета могло бы стать закрытие Шенгенской зоны для граждан России, но пока такой шаг поддерживают только отдельные страны ЕС.

Седьмой пакет санкций Европейский Союз ввел 21 июля. Поскольку он в основном был направлен на закрытие лазеек для обхода введенных ранее ограничений, этот пакет прозвали "шестым с половиной".

Шестой пакет санкций с по-настоящему серьезным ограничением – нефтяным эмбарго – был введен в начале июня.

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Андрей Водяный

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