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Эстония: Нужно вводить восьмой пакет санкций ЕС и поднимать для России цену агрессии

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 21:45
Эстония: Нужно вводить восьмой пакет санкций ЕС и поднимать для России цену агрессии - Фото
Урмас Рейнсалу (Фото - EPA)

Эстония сделает официальное предложение Еврокомиссии о введении восьмого пакета санкций против России. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны.

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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что ускорить введение очередного пакета санкций крайне важно, чтобы "ужесточить и усилить ограничительные меры в отношении России, и системно действовать, чтобы последовательно повышать цену агрессии для России". 

Эстония настаивает, чтобы в рамках восьмого санкционного пакета ограничения в области экономики, энергетики и торговли были расширены, как и список подсанкционнных физических и юридических лиц. Также Эстония подчеркивает необходимость распространить санкции на поездки граждан РФ.

Рейнсалу подчеркнул, что его ведомство работает над достижением политического консенсуса по всей шенгенской визовой зоне, чтобы ввести дополнительные санкции в отношении граждан России, как это сделала Эстония, и в итоге "закрыть шенгенскую зону для граждан России".

В предыдущий пакет санкций в отношении России, принятый Евросоюзом 20 июля, вошел запрет на экспорт золота и ювелирных изделий из России, а также блокировка европейских активов Сбербанка, новые меры экспортного контроля и ограничения против более 50 юридических и физических лиц.

  • 9 августа Эстония также призвала не выдавать туристические визы россиянам. С таким же призывом выступила и премьер Финляндии.
  • 10 августа сообщалось, что прекращение выдачи шенгенских виз россиянам может войти в новый пакет санкций Евросоюза против России.
  • С 18 августа Эстония перестала пускать в страну граждан России, которым выдала ранее шенгенские туристические визы. 

Читайте также: Чехия будет настаивать на отмене туристических шенгенских виз для граждан РФ – глава МИД

Сергей Бережной
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эстония санкции евросоюза Урмас Рейнсалу
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