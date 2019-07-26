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Посол ЕС в Украине рассказал подробности встречи с Зеленским

Посол ЕС в Украине рассказал подробности встречи с Зеленским - Фото
Хюг Мингарелли (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.07.2019, 13:01

По словам Хьюг Мингарелли, есть все основания надеяться на ускорение реформ в Украине

Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что на встрече с президентом Владимиром Зеленским обсуждалась борьба с коррупцией и реформа правосудия. Об этом он сказал в интервью Европейской правде.

Отвечая на вопрос, что увидел ли  Мингарелли готовность проводить необходимые реформы, он сказал: "Да, мы говорили о борьбе с коррупцией – и оба согласились, что это должно быть приоритетом. Мы говорили о реформе системы правосудия, и он заверил, что это будет одной из ключевых задач его правительства. Я много говорил об экономических реформах, и Алексей Гончарук (заместитель главы ОПУ, - ред.), который участвовал во встрече, заверил меня, что это будет приоритетом, и рассказал, что они планируют".

Посол уточнил, что видит "действительно добрые намерения".

"А теперь у них будет еще и инструментарий для воплощения этих намерений – собственное большинство в Верховной раде. Поэтому у нас есть все основания надеяться на ускорение реформ в Украине", - сказал Мингарелли.

По его словам, на встрече с Зеленским он отметил, что для выполнения Соглашения об ассоциации в правительстве "должен быть политик-тяжеловес, ответственный за европейскую интеграцию, а также крайне полезно иметь отдельный комитет по вопросам европейской интеграции".

"Кстати, миссия Европарламента, на которую ссылались, не рекомендовала Украине объединять этот комитет с другим – а наоборот, советовала увеличить его роль в принятии решений", - уточнил посол.

Ранее Мингарелли заявил, что первоочередными задачами для новой украинской власти будет обеспечение верховенства права, проведения земельной реформы и внедрение изменений в секторе энергетики.

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Владимир Зеленский встреча Хьюг Мингарелли алексей гончарук
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