В Евросоюзе назвали главные приоритеты для новой власти Украины

Хюг Мингарелли (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли считает, что первоочередными задачами для новой украинской власти будет обеспечение верховенства права, проведения земельной реформы и внедрение изменений в секторе энергетики. Об этом он сказал в интервью Европейской правды.

"Есть целый перечень приоритетов. Мы всегда говорим, что очень важно прилагать больше усилий для обеспечения верховенства права. Мы также говорим, что надо предпринять необходимые шаги для возобновления приватизации крупных государственных предприятий. Мы верим, что Украина может сделать больше для качественного управления государственными компаниями", - отметил посол.

По его словам, необходимо провести земельную реформу. "Потому что в этой области у Украины – фантастический потенциал, и если реформа будет проведена должным образом, то это может привести к созданию сотен тысяч рабочих мест. Важно также продолжать децентрализацию. Мы знаем, что в ряде объединенных общин выборы только предстоят. Децентрализация уже стала успешной для Украины, и этот успех надо закрепить", - подчеркнул Мингарелли.

Он убежден, что должна продолжиться реформа системы государственного управления, где также есть первые положительные результаты.

"Что касается сектора энергетики, то мы уже два года подряд говорим, что именно нужно сделать для реформирования рынка газа в пользу украинских граждан – и мы рассчитываем, что теперь эти изменения будут приняты. Конечно же, мы выступаем за полное внедрение закона о рынке электроэнергии", - уточнил посол.

Мингарелли подчеркнул, что нужно будет создать независимого и компетентного регулятора рынка атомной энергии.

"Ну и, наконец, вам необходимо провести реформу правоохранительных органов. Как вы знаете, закон о нацбезопасности был принят – но так и не был имплементирован. А вам нужно реформировать и СБУ, и Генпрокуратуру, и продолжить реформу Нацполиции", - добавил он.

9 июля 2019 года сообщалось, что в рамках плановой ротации Маасикас заменит французского дипломата Хьюга Мингарелли, который стал послом ЕС в Украине в 2016 году.