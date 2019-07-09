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09.07.2019, 18:36

Евросоюз предложил Киеву кандидата на нового посла ЕС в Украине

Евросоюз предложил Киеву кандидата на нового посла ЕС в Украине - Фото
Матти Маасикас (фото - EPA)

Матти Маасикас заменит Хьюга Мингарелли

Эстонского дипломата Матти Маасикаса номинировали на должность главы представительства Европейского союза в Украине. Об этом сообщает Европейская служба внешнеполитической деятельности.

"Матти Маасикас номинирован на должность главы делегации ЕС в Украине. В настоящее время он является заместителем министра по делам ЕС министерства иностранных дел Эстонии", - говорится в сообщении.

В Европейской службе внешних дел уточняют, что Маасикас будет официально назначен на должность после получения агремана (согласия) от Киева.

В рамках плановой ротации Маасикас заменит французского дипломата Хьюга Мингарелли, который стал послом ЕС в Украине в 2016 году.

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2 июля в ЕС согласовали кандидатуры руководителей ключевых европейских институтов. Пост президента Еврокомиссии предложен Урсуле фон дер Ляйен, должность президента Европейского Совета - Шарлю Мишелю, на пост высокого представителя ЕС, руководителя Службы внешних действий лидеры ЕС выдвинули Жозефа Борелли Фонтеллеса, должность председателя Европейского Центробанка предложена Кристин Лагард.

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Теги: Матти Маасикас, Хьюг Мингарелли
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