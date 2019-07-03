В Европарламенте выбрали президента: кто им стал - фото

Здание Европарламента в Страсбурге (фото - пресс-служба Европарламента)

Президентом Европейского парламента на сессии в Страсбурге выбрали итальянца Давида-Марию Сассоли. Об этом сообщает Европейская правда.

Во втором раунде голосования Сассоли, представляющий группу Прогрессивный альянс социалистов и демократов, поддержали 345 евродепутатов при минимально необходимых 334. В первом раунде для победы ему не хватило семь голосов.

Давид-Мария Сассоли (фото - EPA)

Для избрания кандидату необходимо было набрать 50% + 1 голос. Голосование проходило бюллетенями за тайной процедурой.

Второе место занял чех Ян Заградил от фракции Европейские консерваторы и реформисты - 160 голосов.

Представительница Германии Ска Келлер от фракции Зеленые - Европейский свободный альянс набрала 119 голосов, испанку Серую Рего от левой политической группы Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера поддержали 43 евродепутата.

63-летний Сассоли долгое время работал журналистом в Италии, в 2009 ушел в политику и был избран в Европарламент от Демократической партии, которая в то время была у власти в стране.

В 2014 году он снова стал евродепутатом, его избрали на должность вице-президента Европарламента.

Предыдущим президентом Европарламента также был представитель Италии - Антонио Таяни.

Ранее депутаты Европейского парламента не смогли избрать президента в первом раунде голосования, который состоялся сегодня на сессии в Страсбурге.