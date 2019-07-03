Европарламент не избрал президента в первом туре голосования

Здание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)

Депутаты Европейского парламента не смогли избрать президента в первом раунде голосования, который состоялся сегодня на сессии в Страсбурге. Об этом сообщает Европейская правда.

Для избрания кандидату необходимо было набрать 50% + 1 голос. Голосование проходило бюллетенями за тайной процедурой.

Представитель союза Прогрессивный альянс социалистов и демократов итальянец Давид Сассоли набрал 325 голосов, а для победы необходимо было 332.

Вторым стал чех Ян Заградил от фракции Европейские консерваторы и реформисты - 162 голоса.

Немка Ска Келлер от фракции Зеленые - Европейский свободный альянс набрала 133 голоса, а испанка Сира Рего от левой политической группы Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера - 42.

Сегодня состоится второй тур голосования, а всего их может быть до четырех. Следует отметить, что в процессе голосования кандидат с наименьшим количеством голосов не выбывает, а может снова участвовать.

Во втором туре примут участие те же четверо кандидатов.

Фото: europarl.europa.eu

В первой половине вторника, 2 июля, лидеры ЕС возобновили переговоры о назначении нового руководства Европейского союза после неспособности достичь договоренностей в воскресенье и понедельник.

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