Европарламент выбирает президента: список кандидатов

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За пост главы Европейского парламента будут соревноваться кандидаты из Германии, Испании, Италии и Чехии, болгарина Сергея Станишева, который является уроженцем Украины, в список не включили. Об этом сообщает Европейская правда.

По данным пресс-службы ЕП, кандидатами являются Ска Келлер от фракции Зеленые — Европейский свободный альянс, представительница Германии, и Сира Рего от левой политической группы Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера, которая представляет Испанию.

Ранее сообщалось, что шансы стать президентом Европарламента имеет болгарский депутат от группы социалистов Сергей Станишев, который является уроженцем Украины, Херсона. Однако в итоге он не попал в список кандидатов.

Голосование проходит по тайной процедуре. Чтобы быть избранным, кандидат должен получить абсолютное большинство действительных поданных голосов, то есть 50% плюс один. Если ни один кандидат не избран в первом туре голосования, те же или новые кандидаты могут быть выдвинуты во втором или третьем туре.

В первой половине вторника, 2 июля, лидеры ЕС возобновили переговоры о назначении нового руководства Европейского союза после неспособности достичь договоренностей в воскресенье и понедельник.