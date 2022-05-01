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Посол Мельник об инертности Шольца и правительства ФРГ: Не хватает смелости и воображения

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 12:53
Посол Мельник об инертности Шольца и правительства ФРГ: Не хватает смелости и воображения - Фото
Андрей Мельник (скриншот видео Європейська правда, YouTube)

Немецкому правительству во главе с канцлером Олафом Шольцем не хватает смелости и воображения, и оно хорошо умеет абсурдно оправдывать свое бездействие во время войны в Украине. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкому изданию Bild.

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Комментируя то, что с начала войны в Киеве не было ни одного члена правительства ФРГ, Мельник сказал, что "это показывает инертность немецкой политики".

"Олаф Шольц, вероятно, действует, как Ангела Меркель: подождите и посмотрите, посмотрите, а потом решите или нет. Чего не хватает, так это воображения и смелости. Многие немцы хотели бы энергичного канцлера. Политика твердой руки – это история", – сказал посол.

Мельника также спросили, перестал бы он называть Шольца трусом, если бы тот одобрил поставки современных танков "Леопард".

"Это имелось в виду не лично [о канцлере], а применительно ко всему немецкому политическому классу. В войне нужны быстрые решения, но Германия еще борется сама с собой. Федеральное правительство очень хорошо умеет находить отговорки и абсурдно оправдывать свое бездействие", – заявил посол.

Комментируя опасения политиков, что война в Украине перерастет в третью мировую, в том числе из-за поставок оружия из Германии, Мельник заявил, что "это полная ерунда", и третья мировая уже началась, а для российского диктатора Владимира Путина Германия уже давно стала частью войны, потому сейчас важно помочь Украине "поставить его на место".

"Всем должно быть ясно: Путин хочет нового империалистического мирового порядка с меньшим НАТО, к которому больше не принадлежат Польша, Чехия и Словения. Путин ведет эту войну на уничтожение против всего Запада, против нашей системы ценностей", – заявил посол.

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Оксана Житнюк
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