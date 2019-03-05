Посол США: Суды в Украине используют для блокирования реформ

Мари Йованович (фото - president.gov.ua)

Суды в Украине используются для блокирования реформ и элементов прогресса, которых достигла страна. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в Киеве во время информационного марафона "Диалоги во времени", сообщает пресс-служба посольства.

Йованович сказала, что Высшая квалификационная комиссия уже готова принять 31 кандидата с сомнительной репутацией, продвинув их еще на шаг ближе к занятию должностей судей Верховного суда.

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Посол отметила, что это может привести к созданию Верховного суда, в котором будет 30 процентов судей с глубоко несовершенной профессиональной этикой, которая неприемлема для высшего суда в стране.

"Судейская безупречность имеет решающее значение для превращения Украины в современную, процветающую европейскую демократию. Но вместо того, чтобы строить это будущее, мы видим некоторые действия судов - или суды используются определенным образом - для блокирования реформ и элементов прогресса, которых достигла Украина.

Во многих случаях суды отменили успешные усилия, направленные на очищение банковской системы, и особенно беспокоит недавнее представление в суд, направленное на отмену национализации ПриватБанка и возвращения его в руки тех, кто его разграбил" - отметила посол.

Также Йованович призвала украинские власти уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого из-за того, что он был пойман за предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности.