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28.01.2019, 19:21

Посол США: В Украине можно реализовать польский сценарий

Мари Йованович (фото - ua.usembassy.gov)

Нужно провести всесторонние экономические реформы и утвердить верховенство права

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В Украине возможна реализация польского сценария успеха, если будут проведены всесторонние экономические реформы и будет утверждено верховенство права. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в Украинской академии лидерства, передает пресс-служба посольства.

"В 1992 году Украина имела более высокий валовой внутренний продукт на душу населения, чем Польша, но сегодня в реальном выражении он у поляков в три раза больше, чем в украинцев. Главное отличие состоит в том, что Польша осуществила всесторонние экономические реформы и успешно воплощает в жизнь свои законы и правила, - заявила она. - Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается Украина, я убеждена, что польский сценарий возможен и здесь - и если результатом этих выборов будет ускорение реформ, реальное улучшение наступит раньше, чем позже".

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По ее словам, Украинае до сих пор не хватает свободной и прозрачной рыночной экономики, управляемой законами и правилами, которые обеспечивают возможности экономического развития для всех, а не только для представителей элиты.

Йованович убеждена, что олигархическая система существует лишь благодаря питающей ее коррупции.

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В декабре сообщалось, что Кабинет министров распределил среди министерств более 403 млн грн на оплату труда специалистов по вопросам реформ в 2019 году. 

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Теги: мари йованович, реформы, польша
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