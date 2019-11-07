Посол США: Влияние Коломойского на Зеленского – большая проблема

Игорь Коломойский (скриншот видео/УП)

Глава посольства США в Украине Уильям Тейлор заявил, что неоднократно высказывал команде президента Владимира Зеленского и ему лично обеспокоенность ростом влияния олигарха Игоря Коломойского на украинское правительство. Об этом Тейлор рассказал в своих показаниях Конгрессу США.

Тейлор заявил, что связанные с коррупцией олигархи – "большая проблема" в Украине.

"И это особенно большая проблема сегодня с этой новой администрацией. Это общая проблема правительства США и международного сообщества в целом, которую мы имеем с администрацией Зеленского, - это влияние олигархов", - сказал Тейлор.

"Теперь влияние одного конкретного олигарха на Зеленского вызывает особую озабоченность. Это Коломойский, и его влияние растет. Это одна из проблем, которые я несколько раз очень прямо высказывал президенту Зеленскому и его команде. Я говорил: знаете, господин президент, люди избрали вас, а не Коломойского. Вы были избраны, а в это время он, Коломойский, увеличивает свое влияние в вашем правительстве", - продолжил представитель США.

Он также сказал Зеленскому, что это может "привести его к неудаче".

Зеленского часто обвиняют в том, что на него имеет влияние Коломойский.

Сериал "Слуга народа", с которого начался путь Зеленского в политику, был показан на телеканале 1+1, который принадлежит Коломойскому. Люди из окружения олигарха, например его адвокат Андрей Богдан, вошли в новую власть. Сам Коломойский неоднократно во время избирательной кампании высказывал свою поддержку Зеленскому и даже утверждал, что победа кварталовца на выборах – это его и главы МВД Арсена Авакова "общая победа". Также известно, что ранее Коломойский и Зеленский были совладельцами нескольких компаний.

Сам Коломойский отрицает свое влияние на новую власть.