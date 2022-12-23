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Посол Украины в Турции рассказал, в каких условиях находятся защитники Азовстали

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 18:09
Посол Украины в Турции рассказал, в каких условиях находятся защитники Азовстали - Фото
Освобождены из плена командиры из Азовстали (Фото: пресс-служба МВД)

Освобожденные из российского плена командиры защитников Азовстали находятся в Турции в комфортных условиях и ждут прибытия своих семей на Новый Год. Об этом в эксклюзивном комментарии Радио Свобода рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

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По его словам, военные обеспечены медикаментами, питанием и спортивными тренажерами. Боднар говорит, что их общее состояние улучшилось.

В то же время, сообщил посол, есть ограничения в передвижении и доступе к коммуникациям с внешним миром. По его словам, это связано с вопросом безопасности, "поскольку есть информация об угрозе их физического уничтожения". "И второе – это условия дальнейших обменов, поскольку многие наши герои находятся до сих пор в российских застенках, и нам нужно проводить работу по их освобождению", – сказал Боднар.

Он выразил надежду, что придет время, когда защитники Азовстали публично продемонстрируют разницу между тем, как они выглядели, когда были освобождены из плена, и сегодня.

Читайте также: Тема дня. Герои Азовстали возвращаются домой. Что известно о самом большом обмене большой войны

Вадим Ребрина
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Василий Боднар полк азов Турция мариуполь азовсталь
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