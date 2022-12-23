Посол Украины в Турции рассказал, в каких условиях находятся защитники Азовстали

Освобожденные из российского плена командиры защитников Азовстали находятся в Турции в комфортных условиях и ждут прибытия своих семей на Новый Год. Об этом в эксклюзивном комментарии Радио Свобода рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

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По его словам, военные обеспечены медикаментами, питанием и спортивными тренажерами. Боднар говорит, что их общее состояние улучшилось.

В то же время, сообщил посол, есть ограничения в передвижении и доступе к коммуникациям с внешним миром. По его словам, это связано с вопросом безопасности, "поскольку есть информация об угрозе их физического уничтожения". "И второе – это условия дальнейших обменов, поскольку многие наши герои находятся до сих пор в российских застенках, и нам нужно проводить работу по их освобождению", – сказал Боднар.

Он выразил надежду, что придет время, когда защитники Азовстали публично продемонстрируют разницу между тем, как они выглядели, когда были освобождены из плена, и сегодня.

Пятеро командиров, защищавших Мариуполь, до конца войны будут находиться в Турции под личной протекцией президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

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Вадим Ребрина

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