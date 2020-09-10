Посол Украины заявил о провокации против него на границе с Беларусью

Игорь Кизим считает, что беларуские пограничники нарушили Венскую конвенцию о дипотношениях

Беларуские пограничники в нарушение норм международного права осмотрели автомобиль посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, который возвращался в Беларусь после того, как был отозван для консультаций в МИД Украины. Об этом Кизим рассказал в интервью беларускому изданию TUT.by.

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"Надо сказать, что мой въезд в Беларусь был, мягко говоря, не очень дружественным и начался, как я это расцениваю, с провокации. Мой личный автомобиль, на котором я возвращался, подвергся осмотру белорусскими пограничниками в нарушение норм международного права о дипломатических отношениях..." - сказал посол.

При этом пограничники не дали никаких объяснений своим действиям.

Справка. Согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, помещения дипломатического представительства, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество, а также средства передвижения представительства, пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.

"Но самое главное: я не могу понять, что хотели найти в багажнике моего автомобиля? Не хочу утрировать, но, наверное, кучу оружия или, может быть, снаряженного боевика. Во всяком случае, инцидент для меня был неприятным", - сказал Кизим.

По его мнению, начальник беларуского пункта пропуска "Новая Гута" был проинструктирован так сделать.

Посольство Украины направило соответствующую ноту в МИД Беларуси.

Кизим считает, что "это было сделано в треке антиукраинской риторики, которая сейчас звучит в Беларуси".

18 августа Украина впервые в истории отозвала посла из Беларуси в Киев для консультаций. Как объяснил глава МИД Дмитрий Кулеба, выдача России задержанных на территории Беларуси террористов ЧВК Вагнера, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине, подорвала доверие между странами и нанесла тяжелый удар двусторонним отношениям.

Вадим Ребрина

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