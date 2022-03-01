Посол в ФРГ: Территориальная целостность Украины безусловно включает Крым и Донбасс
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что территориальная целостность его страны не может быть предметом переговоров. Он сказал об этом вечером 28 февраля в 'эфире телеканалу Welt, передает DW.
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Посол подчеркнул, что территориальная целостность безусловно "включает Крым и Донбасс". "Это означает, что компромиссы здесь невозможны", – сказал Мельник.
Посол также сказал, что первый раунд переговоров с Россией в Гомельской области окончился безрезультатно. Он считает, что "это не были мирные переговоры", потому что удары по Украине продолжаются.
Мельник призвал Евросоюз дать Украине конкретную перспективу на вступление в ЕС. "Уже одно это помогло бы", – сказал он.
28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.
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