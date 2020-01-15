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Посольство ФРГ: Децентрализация Зеленского не усиливает громады

Посольство ФРГ: Децентрализация Зеленского не усиливает громады - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Charles Platiau/EPA)
15.01.2020, 11:13

В посольстве подчеркнули, что качество и консенсус важнее скорости

Законопроект президента Владимира Зеленского о децентрализации не соответствует требованию усилить права громад, заявило посольство Германии в Украине в Twitter.

По мнению посольства, качество и консенсус важнее, чем скорость.

  • 13 декабря президент внес в Раду законопроект о децентрализации власти.
  • Сегодня Рада может рассмотреть направление законопроекта о децентрализации на отзыв в Конституционный суд.

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децентрализация Владимир Зеленский Германия посольство
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