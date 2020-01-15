Посольство ФРГ: Децентрализация Зеленского не усиливает громады

Законопроект президента Владимира Зеленского о децентрализации не соответствует требованию усилить права громад, заявило посольство Германии в Украине в Twitter.
По мнению посольства, качество и консенсус важнее, чем скорость.
Зміни в Конституції щодо децентралізації мають зміцнити права громад! Новий проект не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіші, ніж швидкість! @verkhovna_rada @APUkraine— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) January 15, 2020
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