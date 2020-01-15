Посольство ФРГ: Децентрализация Зеленского не усиливает громады

Владимир Зеленский (Фото: Charles Platiau/EPA)

Законопроект президента Владимира Зеленского о децентрализации не соответствует требованию усилить права громад, заявило посольство Германии в Украине в Twitter.

По мнению посольства, качество и консенсус важнее, чем скорость.

Зміни в Конституції щодо децентралізації мають зміцнити права громад! Новий проект не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіші, ніж швидкість! @verkhovna_rada @APUkraine — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) January 15, 2020

13 декабря президент внес в Раду законопроект о децентрализации власти.

Сегодня Рада может рассмотреть направление законопроекта о децентрализации на отзыв в Конституционный суд.

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