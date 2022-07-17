Посольство РФ пригрозило швейцарской газете судом за публикацию ЛГБТ-мема с Путиным

Посольство России в Швейцарии в официальном письме угрожает судом газете Neue Zürcher Zeitung за публикацию "фотожабы" на российского диктатора Владимира Путина в подборке реакций соцсетей на вторжение России в Украину.

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Чувства дипломатов задела публикация на сайте газеты, в которую был встроен твит с портретом Путина с клоунским носом и радугой на лице и хештегом #PutinWarCriminal ("Путин - военный преступник").

Посольство сочло изображение неуместным, поскольку Путин, как они написали, "глубоко верующий православный", а вовсе не "сторонник ЛГБТ". Хештег "военный преступник" в письме называется "бездоказательным и оскорбительным".

Также возмущение посольства вызвал твит, в котором высмеивается поза Путина за столом по время переговоров.

Посольство угрожает газете иском в суд Швейцарии за "распространение сведений, порочащих честь и достоинство третьих лиц, а также клеветы".

СПРАВКА. "Эффектом Стрейзанд" называют попытку удалить определенную информацию или ограничить ее распространение, которая приводит лишь к тому, что информация распространяется еще шире.

Сергей Бережной

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