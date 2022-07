Посольство РФ пригрозило швейцарской газете судом за публикацию ЛГБТ-мема с Путиным

Посольство России в Швейцарии в официальном письме угрожает судом газете Neue Zürcher Zeitung за публикацию "фотожабы" на российского диктатора Владимира Путина в подборке реакций соцсетей на вторжение России в Украину.

Чувства дипломатов задела публикация на сайте газеты, в которую был встроен твит с портретом Путина с клоунским носом и радугой на лице и хештегом #PutinWarCriminal ("Путин - военный преступник").

I'm not saying someone close to him needs to poison his food, but ...

#PutinWarCriminal #Putin #putinmemes pic.twitter.com/mchSEdIVBf