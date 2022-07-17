Посольство РФ пригрозило швейцарской газете судом за публикацию ЛГБТ-мема с Путиным
Посольство России в Швейцарии в официальном письме угрожает судом газете Neue Zürcher Zeitung за публикацию "фотожабы" на российского диктатора Владимира Путина в подборке реакций соцсетей на вторжение России в Украину.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Чувства дипломатов задела публикация на сайте газеты, в которую был встроен твит с портретом Путина с клоунским носом и радугой на лице и хештегом #PutinWarCriminal ("Путин - военный преступник").
I'm not saying someone close to him needs to poison his food, but ...— Soylent Smurf (@SoylentSmurf) March 1, 2022
#PutinWarCriminal #Putin #putinmemes pic.twitter.com/mchSEdIVBf
Посольство сочло изображение неуместным, поскольку Путин, как они написали, "глубоко верующий православный", а вовсе не "сторонник ЛГБТ". Хештег "военный преступник" в письме называется "бездоказательным и оскорбительным".
Также возмущение посольства вызвал твит, в котором высмеивается поза Путина за столом по время переговоров.
#Putin en su trono #putinmemes #putinmeme #putingenocida #ucrania pic.twitter.com/lHJjVJU04D— Franklin Díaz(@franklindiazl) April 25, 2022
Посольство угрожает газете иском в суд Швейцарии за "распространение сведений, порочащих честь и достоинство третьих лиц, а также клеветы".
Комментарии