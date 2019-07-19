Посольство РФ в Британии опубликовало карту, где Крым - Украина

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Посольство России в Великобритании на своей странице в Twitter опубликовало карту, где оккупированный Крым обозначен как территория Украины.

Рядом с опубликованным 18 июля изображением в ​​посольстве процитировали министра иностранных дел России Сергея Лаврова о "проведении странами НАТО агрессивной политики по отношению к Москве".

Министерство иностранных дел Украины на своей странице в Twitter 19 июля, поблагодарило российское посольство за признание очевидного факта.

"Мы ожидаем, что другие ведомства Кремля последуют вашему примеру. Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.

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