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16.07.2019, 14:44

Климкин: Россия будет вынуждена начать диалог по Крыму

Климкин: Россия будет вынуждена начать диалог по Крыму - Фото
Павел Климкин Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По словам министра иностранных дел, санкции против России за Крым будут сохраняться

Россия будет вынуждена начать диалог по временно оккупированному Крыму. Об этом в интервью Настоящему времени заявил глава МИД Павел Климкин.

"Я считаю, что в определенный момент Россия будет вынуждена начать диалог относительно Крыма. Мы понимаем, что этот диалог, скорее всего, начнется с гуманитарных и с экологических вопросов. Россия все равно должна будет начать этот диалог. Но грустно, что в России даже оппозиция не готова открыто говорить о Крыме", - отметил Климкин.

По его словам, "Крым под российской оккупацией все равно идет в никуда".

"Я считаю, что попыткой оккупации Крыма Россия поставила себя на путь постепенного упадка и декаданса, поскольку санкции за Крым будут сохраняться", -  сказал глава МИД.

Он добавил, что "если кто-нибудь на западе когда-нибудь задумается над тем, чтоб "съехать" с крымских санкций, то это будет означать, что вся система международных отношений будет тут же сколлапсирована".

"Тут же. Мы окажемся в ситуации, когда каждый против каждого, и, главное, правил в этой игре больше не будет. И это будет означать для запада или для тех, кто просто обсуждает этот сценарий, реальный конец", - подчеркнул Климкин.

Министр иностранных дел в интервью LIGA.net заявил, что перед Украиной сейчас стоят три вызова - российская агрессия и оккупация; энергетическая безопасность; экономическая стабильность страны.

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Теги: Климкин Павел, Россия, санкции, Крым, диалог
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