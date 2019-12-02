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Посольство США передало Нацполиции 88 автомобилей Renault. Часть из них будет передана территориальным общинам, сообщает пресс-служба посольства.

"Это самое новое мероприятие в длинной серии шагов сотрудничества, над которыми мы работаем с полицией Украины вместе с США", - сказал временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Он отметил, что многие из этих авто будут предоставлены полицейским в территориальных общинах.

"Мне было очень приятно посетить один из проектов территориальных общин по вопросам полицейской деятельности. Это был очень впечатляющий проект", - сказал Тейлор.

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