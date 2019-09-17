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Посольство США считает поджог дома Гонтаревой заказным

Посольство США считает поджог дома Гонтаревой заказным - Фото
Фото: EPA
17.09.2019, 14:35

В посольстве надеются, что компетентные органы привлекут к ответственности не только исполнителей нападения

Посольство США в Украине считает поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой заказным и призывает к немедленному и тщательному его расследованию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства.

"Мы присоединяемся к президенту Зеленскому и другим украинским должностным лицам, призывая к немедленному и тщательному расследованию поджога дома бывшей главы НБУ Гонтаревой", — говорится в заявлении посольства.

В посольстве также надеются, что компетентные органы привлекут к ответственности не только исполнителей нападения, но и "тех, кто заказал такие нападения".

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США поджог валерия гонатрева
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