UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посольство США в Киеве сообщило о розыске ФБР помощника Манафорта Килимника

18.03.2021, 21:20
Посольство США в Киеве сообщило о розыске ФБР помощника Манафорта Килимника - Фото
Фото: Facebook посольства США в Киеве

Российский агент влияния Константин Килимник разыскивается Соединенными Штатами за препятствование правосудию. Об этом сообщается в Facebook посольства США в Киеве.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, вместе с нардепом Андреем Деркачем и связанной с российской разведкой сетью лиц, имевших отношение к Украине, Килимник совершил действия по оказанию влияния на выборы в США и ухудшению связей с Украиной.

"США продолжит тесно работать с Украиной в противостоянии злонамеренному российскому влиянию", – написали в посольстве.

В опубликованном объявлении о розыске Федеральное бюро расследований обещает награду до $250 000 за сведения, которые могут привести к аресту Килимника.

В объявлении на украинском языке говорится, что Килимника разыскивают по подозрению в препятствии правосудию и сговоре по препятствию отправлению правосудия.

Килимника разыскивают с февраля 2018 года и полагают, что он может скрываться за пределами США.

Нажмите на изображение для его увеличения

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вмешательство в выборы фбр константин килимник андрей деркач
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 