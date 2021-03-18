Посольство США в Киеве сообщило о розыске ФБР помощника Манафорта Килимника

Российский агент влияния Константин Килимник разыскивается Соединенными Штатами за препятствование правосудию. Об этом сообщается в Facebook посольства США в Киеве.

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Как отмечается, вместе с нардепом Андреем Деркачем и связанной с российской разведкой сетью лиц, имевших отношение к Украине, Килимник совершил действия по оказанию влияния на выборы в США и ухудшению связей с Украиной.

"США продолжит тесно работать с Украиной в противостоянии злонамеренному российскому влиянию", – написали в посольстве.

В опубликованном объявлении о розыске Федеральное бюро расследований обещает награду до $250 000 за сведения, которые могут привести к аресту Килимника.

В объявлении на украинском языке говорится, что Килимника разыскивают по подозрению в препятствии правосудию и сговоре по препятствию отправлению правосудия.

Килимника разыскивают с февраля 2018 года и полагают, что он может скрываться за пределами США.

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В июле 2018 года сообщалось, что уроженец Украины Килимник, будучи помощником экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, активно участвовал в разработке пророссийской политической стратегии в США.

В феврале 2019-го на суде по делу Манафорта стало известно, что Килимник пытался договориться с властями США об отмене санкций против РФ, и хотел сделать Януковича "лидером" террористов на Донбассе.

16 марта 2021-го разведка США выпустила отчет о вмешательстве России в выборы, в котором упоминается Деркач и Килимник как агенты влияния РФ.

Наталия Медведева

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