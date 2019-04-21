Поспешили: в Запорожье досрочно подписали протоколы - фото, видео

Фото: oporaua.org

В Запорожье две участковые избирательные комиссии начали досрочно подписывать протокол о подсчете голосов. Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети ОПОРА.

Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали, что члены двух УИК: избирательного участка №230934 в территориальном избирательном округе №75 и № 230881 в ТИО №74 подписывают протоколы о подсчете голосов во время проведения процедуры голосования избирателей на участки. "Эти протоколы также не содержат печатей", - отметили в пресс-службе.

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Фото: oporaua.org

Для выяснения обстоятельств на участок выехала следственно-оперативная группа.

В 18:00 национальный экзитпол, проведенный консорциумом социологов из фонда Деминициатив, КМИС и Центром Разумкова, показал, что кандидат в президенты Владимир Зеленский набирает 73% голосов, Петр Порошенко - 25%.