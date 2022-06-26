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Поставки оружия и разведданных в Украину координирует американский спецназ – NYT

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 01:02
Поставки оружия и разведданных в Украину координирует американский спецназ – NYT - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Силы спецопераций США проводят для Украины секретную операцию – помогают с поставками вооружений, передают данные разведки, обучают украинских военных. Об этом сообщает The New Yoyk Times со ссылкой на официальных лиц.

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Как отмечается, большая часть работы американских спецслужб по содействию Украине проводится на территории других стран – например, на базах в Германии, Франции и Великобритании.

При этом, по словам действующих и бывших официальных лиц, часть сотрудников ЦРУ продолжают тайно действовать в Украине, в основном Киеве, координируюя передачу большей части огромного количества разведданных.

Как отмечается, на территории Украины работали несколько десятков спецназовцев из других стран НАТО, включая Великобританию, Францию, Канаду и Литву. США отозвали своих 150 военных инструкторов до начала войны в феврале, но спецназовцы этих союзников либо остались, либо въезжали в страну и выезжали из нее, обучая и консультируя украинские войска и обеспечивая наземный канал для поставок оружия и другой помощи, заявили три американских чиновника.

"Украинцы пытаются уклоняться от россиян, стремящихся нацелиться на конвои, мы стараемся помочь скоординировать перемещение всех этих различных видов грузов", – рассказала министр армии США Кристин Вормут и добавила, что США также могут помочь Украине, передавая данные разведки о местах угроз конвоям с оружием.

Как отмечается, для ускорения союзнической помощи украинским войскам Европейское командование Пентагона создало систему оперативных и разведывательных координационных групп.

Например, на авиабазе Рамштайн группа ВВС США и Нацгвардии США под названием Grey Wolf оказывает поддержку, в том числе в области тактики и техники, украинским ВВС.

Подчеркивается, что иностранные спецназовцы не воюют на передовой, а консультируют из штабов в других частях страны или удаленно по зашифрованной связи.

Сообщается, что в Германии недавно началась медицинская подготовка для украинских военнослужащих.

"Хотя правительство США не признает, что ЦРУ действует в Украине или любой другой стране, о присутствии офицеров хорошо известно в России и других спецслужбах мира", – говорится в статье NYT.

Читайте также: У россиян не получается попасть ракетами по поставкам западного оружия Украине – Sky News

Наталия Медведева
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