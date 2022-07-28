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Потери РФ за день – 160 человек, 4 танка и 8 БМП, больше всего на Криворожском направлении

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 09:30
Потери РФ за день – 160 человек, 4 танка и 8 БМП, больше всего на Криворожском направлении - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - Генштаб ВСУ)

За прошедшие сутки силы обороны Украины увеличили счет на 160 российских военных. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 40 230 человек личного состава, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Самые серьезные потери россияне понесли вчера на Криворожском направлении.

С 24 февраля по 28 июля в Украине армия РФ потеряла:

личного состава – около 40 230 (+160) человек,

танков – 1742 (+4),

боевых бронированных машин – 3979 (+8),

артиллерийских систем – 894 (+11),

РСЗО – 258 (0),

средств ПВО – 117 (0),

самолетов – 222 (0),

вертолетов – 190 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 729 (+3),

крылатых ракет – 174 (0),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2854 (+7),

спецтехники – 75 (0).

  • Утром Генштаб сообщил, что ВСУ отбили ряд штурмов армии России на Донбассе и что РФ пытается удержать занятые и вернуть утраченные позиции на юге.

Читайте также: Контрнаступление Украины на Херсон набирает обороты, армия РФ уязвима – разведка Британии

Сергей Бережной
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Генштаб ВСУ потери
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