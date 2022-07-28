Потери РФ за день – 160 человек, 4 танка и 8 БМП, больше всего на Криворожском направлении
За прошедшие сутки силы обороны Украины увеличили счет на 160 российских военных. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 40 230 человек личного состава, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Самые серьезные потери россияне понесли вчера на Криворожском направлении.
С 24 февраля по 28 июля в Украине армия РФ потеряла:
личного состава – около 40 230 (+160) человек,
танков – 1742 (+4),
боевых бронированных машин – 3979 (+8),
артиллерийских систем – 894 (+11),
РСЗО – 258 (0),
средств ПВО – 117 (0),
самолетов – 222 (0),
вертолетов – 190 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 729 (+3),
крылатых ракет – 174 (0),
кораблей/катеров – 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2854 (+7),
спецтехники – 75 (0).
- Утром Генштаб сообщил, что ВСУ отбили ряд штурмов армии России на Донбассе и что РФ пытается удержать занятые и вернуть утраченные позиции на юге.
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